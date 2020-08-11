Глава МИД России Лавров заявил, что «Северный поток — 2» может быть закончен в ближайшее время

14:33 | 12.08.2020

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проект «Северный поток — 2» может быть закончен в ближайшее время. Об этом министр сказал в ходе встречи со своим немецким коллегой Хайко Маасом в Москве, передает russian.rt.com. Лавров также обратил внимание на санкции со стороны США, которыми американская сторона пытается помешать реализации проекта.



Ранее немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока — 2», допустила в своей финансовой отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен, сообщает РИА «Новости».

© «Вечерние ведомости»