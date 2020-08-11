В Башкирии чиновница заявила, что безработные не хотят работать из-за больших пособий

14:17 | 12.08.2020

Сотрудница центра занятости из города Нефтекамска обвинила неработающих россиян в нахлебничестве из-за получаемых ими пособий по безработице, сообщают «Аргументы и факты».



Накануне в мэрии Нефтекамска состоялось оперативное совещание. Замдректора местного Центра занятости заявила, что горожане не хотят работать, потому что пособие по безработице слишком большое. Совещание транслировалось в прямом эфире в социальных сетях, а чуть позже запись самого интересного момента была показана по местному телеканалу «Нефтекамск 24», передает Kp.ru.



Женщина уточнила, что пособие по безработице в Нефтекамске составляет 5175 рублей, при наличии ребенка сумма увеличивается на три тысячи. Так, если в семье трое детей, то безработный получает почти 15 тысяч в месяц, что выше минимального размера оплаты труда. «Зачем человеку работать, если он может получать в центре занятости эти деньги», — пояснила госслужащая, передает lenta.ru.

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