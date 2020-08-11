Авиакомпании ввели ограничения на перевозку ручной клади на рейсах в Турцию

14:00 | 12.08.2020

Авиационные власти Турции ввели ограничения на перевозку ручной клади при перелетах в страну. Ограничения введены, чтобы ускорить процесс посадки и снизить риски заражения коронавирусом, разъяснили «Интерфаксу» представители туроператоров.



Теперь в салоне самолета пассажиры смогут провести только женские и детские сумки, мужские портфели, сумки для ноутбуков, а также товары, купленные в коммерческой зоне аэропорта. Остальные вещи должны сдаваться в багаж без взимания дополнительной платы, пояснили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

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