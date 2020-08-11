Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс анонсировал новое заявление Светланы Тихановской

13:45 | 12.08.2020

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что пообщался с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. По его словам, оппозиционерка собирается сделать еще одно заявление по событиям в своей стране, передает MK.ru.



Вместе с тем в эфире литовской радиостанции LRT он отметил, что Тихановская расскажет о своих планах, «когда будет готова к таким действиям». «Сколько времени ей потребуется [для подготовки выступления], сказать не могу. Торопить мы не хотим», - утверждал Линкявичюс.



Светлана Тихановская и глава ее избирательного штаба Мария Мороз прибыли из Белоруссии в Литву 11 августа.

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