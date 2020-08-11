ВВП Великобритании во втором квартале 2020 года сократился на рекордные 20,4%

13:35 | 12.08.2020

ВВП Великобритании во втором квартале 2020 года, по предварительной оценке, снизился в годовом выражении на 21,7%, а в квартальном — на 20,4%, сообщает национальное статистическое бюро страны.



За первые три месяца текущего года ВВП страны снизился на 1,7% по сравнению с 2019 годом. В квартальном выражении падение составило 2,2%. Сокращение экономики в течение двух кварталов свидетельствует о стадии рецессии, передает «Прайм».

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