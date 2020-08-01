Футболист Роман Широков в матче любительских команд избил судью

14:24 | 11.08.2020

Футболист Роман Широков в матче любительских команд избил арбитра Никиту Данченкова. Позже стало известно, что рефери попал в больницу и хочет написать заявление в полицию.



Как передает РИА «Новости», бывший игрок сборной РФ после показанной красной карточки во время любительского матча напал на судью и нанес удар в лицо, после чего совершил удар ногой. Позже футболист принес судье извинения.



Отметим, что Широков в качестве эксперта комментировал футбол на «Матч ТВ» и играл за команду телеканала. По данным издания, «Матч ТВ» принял решение отстранить спортсмена от всех планируемых эфиров.

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