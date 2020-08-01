Партнер «Газпрома» допустил, что «Северный поток-2» так и не будет достроен

14:15 | 11.08.2020

Компания Uniper, которая является одним из финансовых партнеров «Газпрома» в проекте «Северный поток-2», допустила, что трубопровод по дну Балтийского моря так и не будет достроен. Об этом говорится в отчете компании за январь—июнь, передает РБК.



«По мере того как США активизируют усилия по целевым санкциям против проекта «Северный поток - 2», вероятность задержки или даже прекращения строительства трубопровода возрастает», —указывает партнер «Газпрома».



При этом Uniper отмечает, что Nord Stream 2 работает над смягчением последствий от приостановки работ по укладке труб, а целый ряд европейских стран и Евросоюз оказывают проекту существенную политическую поддержку, сообщает РИА «Новости».

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