Путин заявил, что первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России

14:09 | 11.08.2020

Путин на совещании с членами правительства во вторник сообщил, что первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России. «Она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки», — сказал Путин. По его словам, прививку уже получила одна из его дочерей.



Путин также подчеркнул, что вакцинация в России должна проводиться исключительно на добровольной основе.

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