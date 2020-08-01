Председатель КНР Си Цзиньпин призвал китайцев экономить еду

14:04 | 11.08.2020

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал граждан страны прекратить расточительство продуктов питания и воспитывать в себе бережливость, сообщает агентство «Синьхуа». По его словам, нынешнее расточительство ужасает. Несмотря на то, что ежегодно страна производит все больше зерна, нельзя забывать о риске голода, считает Си Цзиньпин.



Председатель КНР подчеркнул, что государству следует вести последовательную пропагандистскую работу в этом направлении: прививать обществу привычку умеренности в еде, сделать так, чтобы расточительство было стыдным явлением, а экономия на еде — почетным, сообщает lenta.ru.

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