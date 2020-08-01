Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская уехала в Литву

13:20 | 11.08.2020

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская находится в Литве. Об этом заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс. Он также сообщил, что Тихановская до приезда в Литву была задержана на семь часов на белорусской территории.



Как напоминает РИА «Новости», в воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.



После этого в Минске и других городах Белоруссии начались акции протеста, во время которых силовики расстреливали граждан Белоруссии резиновыми пулями и закидывали свето-шумовыми гранатами.

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