12:56 | 10.08.2020

С сегодняшнего дня возобновляются перелеты из России на курорты Турции — в Анталью, Бодрум и Даламан. Регулярные и чартерные рейсы из Москвы в Анталью планируют «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Royal Flight, «Победа», «Икар», Red Wings, «Северный ветер», Azur air, «Россия» и Ifly, передает РИА «Новости». Что касается турецких перевозчиков, то, по данным Росавиации, полеты с турецких курортов запустят Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Corendon Airlines.



Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию. Кроме того, для россиян стала доступна Абхазия.

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