Глава Минздрава рассказал, кто первым получит вакцину от коронавируса

16:07 | 7.08.2020

На начальном этапе вакцину получат медицинские работники и пожилые люди, сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев. Массовую вакцинацию населения могут начать в октябре, сообщал глава Минздрава Мурашко.



Ранее он заявил, что клинические испытания вакцины, разработанной центром Гамалеи, завершились. Мурашко отметил, что данные клинических исследований и другие необходимые для регистрации препарата документы пока находятся на экспертизе.

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