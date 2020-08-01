Россия и мир
16:07 | 7.08.2020
Глава Минздрава рассказал, кто первым получит вакцину от коронавируса
Ранее он заявил, что клинические испытания вакцины, разработанной центром Гамалеи, завершились. Мурашко отметил, что данные клинических исследований и другие необходимые для регистрации препарата документы пока находятся на экспертизе.
© «Вечерние ведомости»
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