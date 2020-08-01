В Приморье 16-летняя девушка «продала души дьяволу» за 93 тысячи рублей

16:02 | 7.08.2020

Полицейские задержали 18-летнего жителя Владивостока, который, по версии следствия, обманул 16-летнюю знакомую и причинил ей ущерб на 93 тысячи рублей, назвав себя проводником между человеком и дьяволом и пообещав обеспечить исполнение желаний, сообщает УМВД по Приморскому краю.



В полицию обратилась мать девушки, заявив о мошенничестве. В МВД установили, что пострадавшая встретила бывшего одноклассника, который рассказал ей, что увлекается магией, и предложил продать душу. По его словам, благодаря такой сделке девушка смогла бы загадать три желания, передает РБК.



Полиция оценила общий ущерб от действий юноши в 93 тыс. рублей, он был задержан и во всем сознался. Ему грозит до пяти лет колонии по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», сообщает gazeta.ru.

© «Вечерние ведомости»