Российской певице Глюкозе запретили въезд на Украину сроком на три года

15:53 | 7.08.2020

Украинские пограничники не пропустили в страну российскую певицу Глюкозу и запретили ей въезд на Украину сроком на три года из-за посещения Крыма, сообщила в пятницу пресс-служба государственной пограничной службы.



Указывается, что певица в ходе общения «путалась в своих ответах», в частности сначала отметила, что в Крыму последний раз была только в 2013 году.



«В нашу страну гражданка России планировала попасть в личных целях… россиянке запретили въезд на Украину на три года», — добавили в ведомстве.

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