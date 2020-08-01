Власти РФ сняли ограничения на госзакупки лекарств для лечения лейкоза и лимфомы

15:48 | 7.08.2020

Премьер-министр России Мишустин подписал постановление о снятии ограничений на госзакупки иностранных лекарств для лечения лейкоза и лимфомы, а также орфанных заболеваний у детей.



Документ опубликован на сайте кабинета министров. В нем перечислены девять препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).



Как отмечает РБК, по действующему порядку зарубежные лекарства из этого списка не участвуют в госзакупках, если хотя бы два производителя из стран ЕАЭС предлагают их на аукционе.

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