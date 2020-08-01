Лукашенко считает невозможным объединение России и Белоруссии

13:26 | 7.08.2020

Президент Белоруссии Лукашенко окончательно признал невозможность политической интеграции с Россией. Об этом он заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. «Если бы я даже согласился на объединение, в Белоруссии это никогда не воспримут. Народ перезрел. Это можно было лет 20-25 назад. Сейчас нет», — считает он.



Как напоминает РБК, договор о создании Союзного государства власти России и Белоруссии подписали в 1999 году. Активное обсуждение углубления интеграции началось в 2019 году.

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