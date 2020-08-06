По делу о взрыве в Бейруте задержали 16 сотрудников порта

13:18 | 7.08.2020

По делу о взрыве в Бейруте задержаны 16 сотрудников порта. Об этом 6 августа сообщил представитель военного суда Фади Акики. По его словам, в настоящее время военная прокуратура завершает начальный этап расследования взрыва в бейрутском порту. Ранее 5 августа кабинет министров Ливана решил отправить под домашний арест всех руководителей порта, чтобы имеющие отношение к происшествию не смогли уехать.



Как напоминает ren.tv, 4 августа в порту столицы Ливана прогремел мощный взрыв. Власти страны сообщили, что ЧП произошло из-за детонации 2750 тонн аммиачной селитры. Взрыв, предположительно, вызвали сварочные работы. По официальным данным, погибли 137 человек, ранены около 5 тысяч.

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