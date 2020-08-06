Власти Черногории разрешили въезд гражданам РФ с 7 августа

13:13 | 7.08.2020

Российские туристы смогут въехать в Черногорию без ограничений и дополнительных условий с 7 августа, сообщило правительство республики в твиттере.



В сообщении говорится, что опубликован список стран, граждане которых могут с 7 августа въезжать на территорию Черногории «без дополнительных условий». В список добавлены Азербайджан, Белоруссия, Канада, Россия, Украина, Зимбабве.



Как напоминает РИА «Новости», с 1 августа авиасообщение восстановили с Великобританией, Турцией и Танзанией. Пока что из всех турецких городов можно посетить Анкару и Стамбул, а начиная с 10 августа возобновятся рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.

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