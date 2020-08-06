Минздрав РФ зарегистрирует вакцину от коронавируса к 12 августа

12:59 | 7.08.2020

Российский минздрав зарегистрирует вакцину от коронавируса к 12 августа, сообщает замглавы ведомства Олег Гриднев. «Сейчас идет последний этап, третий. Ее испытания, это крайне важно. Мы должны понимать, что вакцина должна быть безопасной. Первыми будут привиты медицинские работники и пожилые люди», - сказал Гриднев.



Он добавил, что эффект от массовой вакцинации будет заметен тогда, когда среди населения сформируется популяционный иммунитет. Насколько скоро это случится, будет зависеть от количества сделавших прививку от COVID-19 россиян.

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