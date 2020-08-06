Трамп запретил американцам иметь дело с владельцами TikTok и WeChat

12:47 | 7.08.2020

Исполнительный указ «О борьбе с угрозой TikTok», предписывающий запретить на 45 дней в США сделки с китайской компанией ByteDance, которая владеет этим приложением, подписал американский президент Дональд Трамп, сообщается на сайте Белого дома. Кроме того, такой е запрет касается сделок с компанией Tencent, которая владеет мессенджером Weсhat. Речь идет о запрете «любой сделки любого лица», подпадающей под юрисдикцию США, с указанными компаниями или их «дочками».



Между тем сообщалось, что компания Microsoft на переговорах с пекинской компанией ByteDance о продаже принадлежащего ей приложения TikTok обсуждают цену сделки, которая колеблется от $10 млрд до $30 млрд, отмечает «Интерфакс».

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