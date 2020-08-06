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12:29 | 7.08.2020

Основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал «катастрофу опаснее коронавируса»

Основатель Microsoft Билл Гейтс полагает, что в ближайшие десятилетия планету ждет кризис, который окажется куда хуже нынешней пандемии коронавируса. Об этом он написал в своем блоге, передает РИА "Новости".

«Мировой кризис потряс мир. Это привело к трагическим последствиям, которых не видели многие поколения. Но всего через несколько десятилетий также мы будем описывать другой глобальный кризис. Какой бы ужасной ни была эта пандемия, изменение климата может оказаться еще хуже», — спрогнозировал он.

Гейтс полагает, что в случае изменения климата в худшую сторону к концу столетия смертность от климатических факторов увеличится до 73 смертей на 100 тысяч человек. «К 2100 году последствия изменения климата могут стать в пять раз смертоноснее, чем коронавирус», — заметил автор.

По его словам, чтобы избежать климатической катастрофы, всем странам надо создавать и внедрять инновации, которые позволят свести к минимуму выбросы парниковых газов, сообщает gazeta.ru.

© «Вечерние ведомости»

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