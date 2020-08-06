Российские исполнители отказываются выступать в Белоруссии в «предвыборных» концертах

12:21 | 7.08.2020

Российские исполнители начали отказываться от участия в «предвыборных» концертах в Белоруссии, запланированных на 8 августа, за день до выборов главы государства, передает lenta.ru. Об отказе от концертов сообщили, в частности, Леонид Агутин, Стас Пьеха, Юлианна Караулова и украинская исполнительница Тина Кароль.



Кроме того, об отказе от концерта 8 августа сообщили Григорий Лепс, российский дуэт RASA, Оксана Ковалевская из группы «Краски», группа «Кар-мэн» и белорусский исполнитель Мэвл, сообщает ТК «Дождь».



Накануне Министерство культуры Белоруссии сообщило, что 8-го августа в 13-ти крупных городах страны пройдут бесплатные концерты «За Беларусь».

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