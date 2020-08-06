Лукашенко сообщил о сигнале Киева про еще одну группу «боевиков»

12:09 | 7.08.2020

Власти Украины передали Минску информацию о якобы проникновении на территорию Белоруссии с юга еще одной группы «боевиков», заявил Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону.



«Мы сейчас ищем по всей Беларуси. Я, правда, не очень верю, что действительно там 30 человек пересекли границу. Мы бы уже обнаружили, если, конечно, они не ушли в Россию там или обратно в Украину», - сказал Лукашенко.



Как напоминает «Интерфакс», 29 июля белорусские СМИ, а затем и высокопоставленные силовики заявили, что в стране задержаны 33 гражданина России. В Белоруссии заявляют, что это бойцы частной военной компании «Вагнер», заброшенные якобы для дестабилизации обстановки перед выборами.

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