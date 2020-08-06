Минобороны назвало условия применения Россией ядерного оружия

12:02 | 7.08.2020

Минобороны России впервые публично раскрыло условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия. Документ «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» опубликовала газета ведомства «Красная звезда».



В статье написано, что РФ задействует свой ядерный потенциал в случае любой ракетной атаки по своей территории. Поскольку возможности установить, идет ли речь о ядерной ракете или нет, любая ракета будет позиционироваться как ядерная. В тексте также уточняется, что высшим приоритетом госполитики России в области национальной безопасности является обеспечение ядерного сдерживания как основы стратегического сдерживания.

© «Вечерние ведомости»