Подростки с автоматом Калашникова проникли на территорию резиденции Трампа

17:06 | 6.08.2020

Полиция задержала троих подростков после проникновения на территорию поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида, сообщает газета The Miami Herald. По данным правоохранительных органов, подростки спасались бегством от полиции и перелезли через ограду резиденции Трампа. Во время погони молодые люди выбросили рюкзак, в котором был заряженный автомат.



Представитель местной полиции отметил, что подросткам крайне повезло, так как в резиденции не было ни Трампа, ни членов его семьи, иначе Секретная служба США сразу же бы начала стрелять в правонарушителей на поражение, передает lenta.ru.

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