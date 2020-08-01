«Аэрофлот» сообщил об отмене регулярных рейсов в более чем 80 зарубежных городов

16:23 | 6.08.2020

«Аэрофлот» сообщил сегодня о вынужденной отмене регулярных рейсов в более чем 80 зарубежных городов на период до конца августа. «Решение о корректировке программы международных перелетов принято с учетом действующих эпидемиологических ограничений в странах назначения», — сообщили в пресс-службе авиакомпании. Речь идет об отмене рейсов почти в 90 городов стран ближнего и дальнего зарубежья, европейских и азиатских государств, а также Соединенных Штатов Америки.



В пресс-службе также пояснили, что пассажирам, которые купили билеты на отмененные рейсы после 1 мая, вернут деньги.

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