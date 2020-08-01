Люблинский суд Москвы признал виновными фигурантов дела «Нового величия»

16:20 | 6.08.2020

Люблинский суд Москвы признал фигурантов дела «Нового величия» в создании экстремистского сообщества виновными. Рассмотрение дела «Нового величия» началось год назад, никто из подсудимых не признал вину. Как напоминает РБК, следствие вменяло подсудимым ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК (организация экстремистского сообщества и участие в нем). Однако в ходе прений прокурор предложил исключить из обвинения участие в экстремистском сообществе, оставив лишь его организацию.



Как отмечает novayagazeta.ru, по версии следствия, молодые люди якобы готовились к конституционному перевороту и к последующему захвату власти. Однако защита настаивает, что предложивший создать движение некий Руслан Д. сам провоцировал обвиняемых и был осведомителем или агентом-провокатором спецслужб.

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