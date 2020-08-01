Россия и мир
13:58 | 6.08.2020
Госсекретарь США пообещал 10 млн долларов за информацию о вмешательстве в американские выборы
«Если говорить о России или других злонамеренных действующих лицах, программа госдепартамента «Награда за справедливость» предлагает награду до 10 миллионов долларов за идентификацию или обнаружение любого лица, которое, действуя по распоряжению или под контролем иностранных правительств, вмешивается в выборы в США путем определенных преступных действий», - заявил Помпео на пресс-конференции.
Деньги на эту цель будут выделены в рамках программы «Вознаграждение за помощь правосудию», запущенной в 1984 году с целью борьбы с терроризмом.
© «Вечерние ведомости»
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