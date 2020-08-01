Госсекретарь США пообещал 10 млн долларов за информацию о вмешательстве в американские выборы

13:58 | 6.08.2020

Власти США готовы выплатить вознаграждение в размере до 10 млн долларов за информацию о лицах, пытающихся, по мнению Вашингтона, вмешаться в американские выборы. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.



«Если говорить о России или других злонамеренных действующих лицах, программа госдепартамента «Награда за справедливость» предлагает награду до 10 миллионов долларов за идентификацию или обнаружение любого лица, которое, действуя по распоряжению или под контролем иностранных правительств, вмешивается в выборы в США путем определенных преступных действий», - заявил Помпео на пресс-конференции.



Деньги на эту цель будут выделены в рамках программы «Вознаграждение за помощь правосудию», запущенной в 1984 году с целью борьбы с терроризмом.

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