Лукашенко поручил пригласить в Минск генеральных прокуроров России и Украины

13:49 | 6.08.2020

Лукашенко на совещании по безопасности избирательной кампании поручил пригласить в Минск генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства по делу задержанных в Белоруссии «боевиков» ЧВК Вагнера, передает БЕЛТА.



Как напоминает lenta.ru, 29 июля в Белоруссии были задержаны 33 россиянина. Власти заявили, что это бойцы ЧВК Вагнера, которые приехали в республику, чтобы организовать массовые беспорядки перед президентскими выборами, которые запланированы на 9 августа.



Кроме того, ранее Лукашенко в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян будет решаться с учётом подписанных Минском с Москвой и Киевом международных соглашений.

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