Основатель Telegram Павел Дуров назвал действия США против TikTok угрозой всему интернету

13:40 | 6.08.2020

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал действия Соединенных Штатов в отношении китайского приложения TikTok угрозой интернету как глобальной сети, передает РИА «Новости». Он считает, что попытки США надавить на работу TikTok в стране «узаконивают тактику вымогательства, ранее применявшуюся только авторитарными режимами».



Он привел в пример продажу компанией Uber своих филиалов в России и Китае и рассказал о том, как сам получал предложения о частичной продаже своего мессенджера «от двух фондов, связанных со странами, которые позже пытались заблокировать Telegram».



Напомним, TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance.

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