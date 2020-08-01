13:05 | 6.08.2020

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о прогрессе в переговорах с Россией по контролю над вооружениями. «Мы добились прогресса. У нас было две встречи. Надеюсь, у нас будет скоро еще одна», — сказал Помпео.



В ходе пресс-конференции в Госдепе он также отметил, что в последние месяцы шла активно работа над нормализацией диалога между странами с самым большим ядерным арсеналом — Россией, США и Китаем, передает iz.ru.

© «Вечерние ведомости»