Власти РФ за пять лет уничтожили более 36 тысяч тонн санкционных продуктов

12:48 | 6.08.2020

За пять лет в России уничтожили более 36 тысяч тонн санкционной продукции, сообщили в Россельхознадзоре. В частности, в утиль было отправлено 34,94 тыс. тонн продукции растениеводства и 1,23 тыс. тонн - животноводства.



Отмечается, что растениеводческая продукция в Россию чаще всего поступала под видом товаров прикрытия (кофе, пиломатериалы, оборудование) через страны ЕАЭС, передает regnum.ru.



Как напоминает rg.ru, 6 августа 2014 года Путин подписал указ, запрещающий ввоз целого списка продовольственных товаров из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. Чуть позже к ним добавились еще несколько стран. Запрет коснулся рыбы, мяса, овощей, фруктов и другого продовольствия.

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