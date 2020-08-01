В Бейрут вылетел четвертый самолет МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим от взрыва

12:44 | 6.08.2020

Четвертый самолет МЧС России вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим от взрыва. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства. «В 07:38 мск самолет Ил-76, вернувшийся ночью из Ливана, повторно вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим. На борту дополнительная группировка отряда «Центроспас» и специальная техника», ― рассказали в МЧС.



Как передает «Интерфакс», пять самолетов МЧС России будут направлены в рамках гуманитарной акции в Бейрут для оказания помощи и ликвидации последствий мощного взрыва, произошедшего накануне.



Как напоминает iz.ru, взрыв в районе морского порта Бейрута произошел 4 августа. Погибли 137 человек, около 5 тыс. пострадали. Фасады нескольких зданий, расположенных в непосредственной близости от места ЧП, обрушились, повреждены жилые дома и офисы. В результате инцидента без крова осталось около 300 тыс. человек.

© «Вечерние ведомости»