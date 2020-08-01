Почти треть россиян хотели бы выйти на пенсию до 55 лет

12:37 | 6.08.2020

Если бы россияне могли выбирать возраст выхода на пенсию, отправиться на заслуженный отдых до достижения 55-летнего возраста хотели бы 31% граждан. Таковы данные исследования сервиса «Работа.ру» и Сбербанка, сообщает РБК. При этом отмечается, что раньше срока завершить трудовую деятельность хотели бы 39 процентов женщин и только 23 процента мужчин.



При этом 69% не хотят бросать работу так рано, а 11% — 14% мужчин и 7% женщин — вообще хотели бы продолжать работать и после 70.



Основной причиной нежелания граждан начать отдыхать пораньше является низкая финансовая обеспеченность - об этом заявили 80% участников опроса.

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