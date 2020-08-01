У берегов Калифорнии обнаружили затонувшую машину-амфибию с погибшими морпехами

15:27 | 5.08.2020

Американские военные обнаружили на дне у побережья Калифорнии боевую машину-амфибию и погибших морпехов. Трагический инцидент произошел 30 июля во время учений у острова Сан-Клементе. В результате погибли 9 военнослужащих, напоминает телеканал «Россия 24».



По информации командования, машина была обнаружена с помощью подводного аппарата, который посредством видеосъемки зафиксировал, что в ней находятся человеческие останки погибших военных. Командование рассчитывает поднять машину-амфибию со дна в течение недели.

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