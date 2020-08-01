Светлана Тихановская попросила Ангелу Меркель повлиять на Лукашенко

15:16 | 5.08.2020

Соперница Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская попросила Ангелу Меркель о помощи. Об этом Светлана Тихановская заявила в интервью для немецкого издания Bild. «Госпожа Меркель, свяжитесь с Лукашенко. Скажите ему, что мы не хотим войны, — заявила Тихановская. — Все, чего мы хотим, — это справедливые выборы». Отметим, что Светлана Тихановская стала кандидатом после того, как ее муж - Сергей Тихановский был арестован.



Как напоминает MK.ru, ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что не собирается никому отдавать власть, а выборы будут честными. Он уже правит страной 26 лет и собирается переизбраться в шестой раз.

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