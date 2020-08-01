Трамп назвал отправку американских войск на Ближний Восток «величайшей ошибкой» в истории страны

15:08 | 5.08.2020

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение отправить американские войска воевать на Ближний Восток было «величайшей ошибкой» в истории страны.



«Решение отправить [войска] на Ближний Восток и втянуть себя в конфликты [в регионе] было величайшей ошибкой в истории нашей страны», — подчеркнул он. По мнению Трампа, предыдущим американским лидерам вообще «не стоило приходить» на Ближний Восток, передает lenta.ru.



Ранее Трамп неоднократно заявлял, что США намерены завершить политику «бесконечных войн» и стремятся к установлению партнерских отношений с другими странами, напоминает gazeta.ru.

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