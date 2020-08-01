Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в порту в сумму от трех до пяти миллиардов долларов

14:30 | 5.08.2020

Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в порту в сумму от трех до пяти миллиардов долларов. Как передает LBC, выступая перед прессой, чиновник со слезами на глазах произнес: «Бейрут разорен».



Взрыв в порту Бейрута прогремел накануне, 4 августа. В результате происшествия погибли около 100 человек, пострадали около 4 тыс. человек. По словам министра здравоохранения Ливана Хасана Хамада, многие из них до сих пор не могут получить медицинскую помощь из-за нехватки мест в больницах, которые заполнены ранеными.



Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры.

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