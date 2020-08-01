В Москве за отсутствие масок оштрафованы более 42 тысяч пассажиров

17:19 | 4.08.2020

Более 42 тыс. пассажиров без масок и перчаток оштрафовали в общественном транспорте Москвы с момента ввода масочно-перчаточного режима. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Олега Иванова. Общая сумма штрафов составила 210 млн рублей.



Иванов напомнил, что за несоблюдение требований безопасности в общественном транспорте предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей.

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