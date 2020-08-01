В Роспотребнадзоре заявили, что осенью в РФ придут три обновленных штамма гриппа

17:06 | 4.08.2020

Осенью в Россию придут четыре штамма вируса гриппа типов А и В, причем три из них – совсем новые, от которых россияне ранее еще не делали прививок. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.



Речь идет о штаммах вируса, подобных типу A, включая A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1) pdm09 и A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2), а также о вирусах типа B — B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage) и B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage), уточнили в ведомстве.



Ранее глава ведомства Анна Попова заявила, что будущей осенью в стране появятся новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне еще не прививались.

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