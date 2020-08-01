Финансовые аналитики заявили о неожиданном результате отказа Швеции от карантина

16:54 | 4.08.2020

Эксперты заявили о неожиданном результате отказа Швеции от карантина, пишет Bloomberg. По их мнению, готовящийся к публикации 5 августа предварительный отчет правительства зафиксирует падение ВВП страны по итогам второго квартала на семь процентов. Такой показатель станет антирекордным для крупнейшей экономики Северной Европы, однако потери могли быть примерно на две трети больше, если бы власти вводили полноценные ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса. Кроме того, по словам опрошенных экономистов, этот спад будет менее существенным по сравнению с США и большинством европейских стран.



При этом неясно, как отказ Швеции от карантина скажется на ее экономике в долгосрочной перспективе. «Наши соседи (Дания и Норвегия) уходили на карантин, но не исключено, что восстанавливаться они будут быстрее», — предположил экономист Nordea Торбьорн Исакссон.

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