Россия и мир
16:54 | 4.08.2020
Финансовые аналитики заявили о неожиданном результате отказа Швеции от карантина
При этом неясно, как отказ Швеции от карантина скажется на ее экономике в долгосрочной перспективе. «Наши соседи (Дания и Норвегия) уходили на карантин, но не исключено, что восстанавливаться они будут быстрее», — предположил экономист Nordea Торбьорн Исакссон.
© «Вечерние ведомости»
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