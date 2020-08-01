По словам Лукашенко, Россия поменяла братские отношения с Белоруссией на партнерские

15:22 | 4.08.2020

Россия напрасно поменяла братские отношения с Белоруссией на партнерские. Об этом заявил Лукашенко на ежегодном обращении к народу и Национальному собранию в Минске, передает РБК. При этом, по его словам, страны всегда будут ближайшими союзниками, вне зависимости от того, кто стоит у власти.



Кроме того, по словам Лукашенко, Россия боится потерять Белоруссию. «Россия боится нас потерять, потому что кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников», - сказал он.

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