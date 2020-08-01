В России с 4 августа вступил в силу новый стандарт транспортных номеров

14:56 | 4.08.2020

Новый нацстандарт на автомобильные и мотоциклетные номера вступает в силу в России с 4 августа, сообщает РИА «Новости».



Отмечается, что новый стандарт устанавливает типы и основные размеры, а также технические требования к государственным регистрационным знакам.



По информации агентства, изменения коснулись транспортных средств с нестандартным местом крепления регистрационных знаков. Теперь допускается его установка «вместо заднего регистрационного знака типа 1»; уменьшены габаритные размеры регистрационного знака для мотоциклов. Чтобы изготовить новый знак, владелец транспортного средства может самостоятельно обратиться в аккредитованную организацию.

© «Вечерние ведомости»