Министр обороны России Шойгу ввел ежемесячную надбавку для военных

14:32 | 4.08.2020

Министр обороны России Шойгу ввел ежемесячную надбавку некоторым категориям военнослужащих. Об этом он заявил на совещании в Минобороны. Шойгу отметил, что надбавка устанавливается от оклада по воинской должности: для офицеров — 100%, для прапорщиков и сержантов — 110%; для солдат — 120%. По словам министра, выплаты получат более 45 тысяч военнослужащих, передает РИА «Новости». В среднем размер надбавки составит 23 тыс. рублей в месяц.

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