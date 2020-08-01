Власти Дании разрешили «Газпрому» достраивать газопровод «Северный поток-2»

14:15 | 4.08.2020

Дания разрешила «Газпрому» достраивать газопровод «Северный поток-2». Апелляций против соответствующего решения Датского энергетического агентства так и не поступило, сообщил Апелляционный совет королевства по энергетике, передает lenta.ru. В апелляционном совете отметили, что это означает, что оператор газопровода может с 4 августа возобновить строительство.



Как напоминает bfm.ru, месяц назад Датское энергетическое агентство разрешило использовать трубоукладочные суда с якорным позиционированием (в дополнение к судам с динамическим) на строительстве магистрали «Северный поток — 2» в датской исключительной экономической зоне. Это решение можно было оспорить в течение месяца.

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