Россия и мир
13:42 | 3.08.2020
В США рассчитывают на соглашение с РФ и КНР по ограничению ядерных вооружений
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
15:08 | 3.08.2020
На Среднем Урале пропала женщина, нуждающаяся в медицинской помощи
15:00 | 3.08.2020
В Перми пройдут «горячие линии» о фактах безрецептурного отпуска лекарственных средств психотропного действия
14:46 | 3.08.2020
Десять семей работников АО «Святогор» получили ключи от коттеджей
14:31 | 3.08.2020
Дмитрий Махонин поручил создать в Прикамье реестр типовых проектов ферм на 200-400 голов скота
14:25 | 3.08.2020
Убившему двух девушек екатеринбуржцу грозит пожизненное заключение
14:11 | 3.08.2020
Пермский университет получил дополнительные бюджетные места для текущей приемной кампании
14:04 | 3.08.2020
На свердловской трассе в ДТП погибли два человека
14:03 | 3.08.2020
В Прикамье сданы еще две дороги по нацпроекту
13:47 | 3.08.2020
Продлен режим самоизоляции для пожилых свердловчан
13:23 | 3.08.2020
В «Магнит Косметик» в Екатеринбурге неизвестные разбили окно
13:14 | 3.08.2020
Пермякам напоминают о важности проверки газового оборудования
13:05 | 3.08.2020
В Екатеринбурге подтвердили 89 новых случаев коронавируса
13:02 | 3.08.2020
Уральские врачи вылечили от коронавируса еще 107 человек
12:59 | 3.08.2020
Еще 4 свердловчанина скончались от коронавируса
12:59 | 3.08.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье – 1,0
12:56 | 3.08.2020
В России выявили 5394 новых случая коронавируса
12:54 | 3.08.2020
Число больных коронавирусом на Среднем Урале достигло 21 179
12:54 | 3.08.2020
В Пермском крае зафиксировано 70 случаев коронавируса
12:51 | 3.08.2020
Пермский край получит 2,3 млрд рублей на покрытие выпадающих доходов регионального бюджета
12:37 | 3.08.2020
Свердловчанина обвиняют в контрабанде сильнодействующих веществ
12:27 | 3.08.2020
Погода в Перми будет переменчивой
12:23 | 3.08.2020
В Екатеринбурге начальник райотдела полиции подал в суд на УМВД
12:13 | 3.08.2020
На Урале школьник на квадроцикле врезался в дерево
11:54 | 3.08.2020
Свердловское Минприроды оспорило решение суда по продаже 74 гектар леса в частные руки
11:38 | 3.08.2020
В Нижнем Тагиле объявили в розыск двухлетнюю девочку
11:15 | 3.08.2020
В Академическом ночью сгорела LADA Priora
10:37 | 3.08.2020
Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области
10:05 | 3.08.2020
Екатеринбуржца отправили в колонию за поджог автомобиля
09:48 | 3.08.2020
Огромный ангел-хранитель флоры появился в Екатеринбурге
09:30 | 3.08.2020
В столице Урала стартует третий этап опрессовок
09:14 | 3.08.2020
Под Екатеринбургом пропал 45-летний мужчина
20:48 | 2.08.2020
Под Тугулымом пресекли незаконную рубку леса и поймали нарушителей