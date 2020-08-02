В США рассчитывают на соглашение с РФ и КНР по ограничению ядерных вооружений

13:42 | 3.08.2020

США надеются на соглашение с РФ и КНР, ограничивающее все ядерные вооружения, заявил советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен. Он напомнил, что в июне США и Россия начали переговоры по новому договору СНВ-3. О'Брайен добавил, что Белый дом надеется на достижение ядерных соглашений с Москвой и Пекином «с осторожным оптимизмом».

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