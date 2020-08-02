В Турции клиентам отелей запретили самим накладывать еду на «шведских столах»

13:36 | 3.08.2020

В Турции изменили правила обслуживания туристов в отелях, работающих по системе «всё включено». Теперь еду в тарелки клиентов на шведском столе будет накладывать персонал, сообщил глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр, передает russian.rt.com.



По словам чиновника, «стандарты питания в отелях остаются прежними, но на «шведском столе» сейчас больше задействован персонал, который накладывает еду гостям и приносит тарелки с ней из буфета. Посуда и столовые приборы проходят дезинфекцию по особым правилам, разработанным Минздравом Турции». Также в отелях будет нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции.

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