Советник Трампа заявил, что США выгодны дружественные отношения с Россией

12:50 | 3.08.2020

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в статье для The Washington Post заявил, что дружественные отношения между Москвой и Вашингтоном были бы выгодны не только для двух стран, но и для всего мира, передает РБК. По его словам, отношения между странами могут улучшиться, если Россия «воздержится от агрессии». Кроме того, в этом случае санкции против Москвы не потребуются и «торговля между странами расцветет».



О’Брайен также подчеркнул, что со времен Рональда Рейгана ни один американский лидер не был настроен в отношении России «так же решительно, как Дональд Трамп».

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