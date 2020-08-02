С 3 августа в России запретили пополнение наличными анонимных электронных кошельков

12:36 | 3.08.2020

С 3 августа в России ограничиваются возможности внесения наличных на электронные кошельки. Пользователи сервиса «Яндекс.Деньги», «QIWI-Кошелька» WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем больше не смогут вносить наличные на свои счета анонимно — через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи, передает РБК.



Теперь, чтобы пополнить карту, нужно пройти регистрацию и привязать банковский счет к кошельку. Поправки были подготовлены в рамках борьбы с финансированием терроризма и распространением наркотиков, отмечает «Эхо Москвы».



При этом, как пояснили в Сбербанке, нововведение касается не только «традиционных» электронных кошельков, но и транспортных проектов, сервисов оплаты школьного питания.

© «Вечерние ведомости»