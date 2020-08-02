Польша оштрафовала «Газпром» на 50 миллионов долларов из-за «Северного потока — 2»

12:29 | 3.08.2020

Управление по защите конкуренции и защите прав потребителей Польши (UOKiK) оштрафовало «Газпром» на 213 млн злотых, что эквивалентно €50 млн, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.



UOKiK оштрафовал «Газпром» за нежелание сотрудничать с ним по расследованию в отношении проекта Nord Stream 2.



Ко regnum.ru, санкции связаны с расследованием создания консорциума, который финансирует строительство газопровода «Северный поток — 2». В Польше считают, что UOKiK должна была выдать соответствующее разрешение. Помимо «Газпрома» обвинения выдвинуты компаниям Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

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